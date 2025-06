RITORNO – Spezia e Cremonese si ritrovano nel secondo e ultimo atto della doppia finale dei playoff di Serie B. La prima partita si è giocata a Cremona (0-0), ora alle 20.30 il ritorno in Liguria. I lombardi hanno battuto in semifinale la Juve Stabia. Lo Spezia, arrivato terzo nella stagione regolare, grazie anche ad un Francesco Pio Esposito in grande spolvero, ha sbattuto fuori il Catanzaro. L’attaccante di proprietà dell’Inter ha segnato finora 18 gol. Ora cerca altre marcature per far volare gli aquilotti nuovamente nella massima serie. Occhio alla Cremonese e al veterano Franco Vasquez. L’Inter guarda con attenzione questa partita. Esposito, una volta conclusasi questa stagione, ritornerà all’Inter. Poi spetterà a Simone Inzaghi o all’eventuale prossimo allenatore nerazzurro valutarlo. Potrebbe andare al Mondiale per Club oppure scegliere di andare in Nazionale U21 per giocare l’Europeo. Per quanto riguarda la partita di questa sera, se si dovesse arrivare ai tempi supplementari e anche il risultato fosse sul risultato di parità sarebbe lo Spezia ad andare in Serie A per un miglior posizionamento nella regular season. Di seguito le formazioni ufficiali.

SPEZIA-CREMONESE, FORMAZIONI UFFICIALI: ESPOSITO TITOLARE

Spezia (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Aurelio, S. Esposito, Nagy, Bandinelli, Elia; Di Serio, P. Esposito. All. D’Angelo.

Cremonese (3-4-1-2): Fulignati; Barbieri, Folino, Ceccherini; Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Vazquez; Johnsen, De Luca. All. Stroppa.