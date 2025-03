Spezia-Brescia, formazioni ufficiali: Esposito dal 1′ dopo il rinnovo

Spezia-Brescia, formazioni ufficiali appena diramate. Dal primo minuto non può mancare Pio Esposito, che vuole festeggiare a dovere il rinnovo con l’Inter. Gli spezzini puntano la promozione diretta in Serie A.

LA SFIDA – Dopo la sosta per le nazionali, in attesa della Serie A, ricomincia il campionato di Serie B. Ad inaugurare la trentunesima giornata ci pensano Spezia e Brescia. La società ligure va a caccia della promozione diretta in massima serie. Non sarà facile, visto il terzo posto in classifica a meno cinque dal Pisa secondo e a meno 14 dal Sassuolo primo in classifica. Ma vincere oggi contro il Brescia darebbe maggior pressione al Pisa, che domani sarà di scena sul campo del Cosenza. In campo dal primo minuto questa sera al Picco Francesco Pio Esposito. L’attaccante del 2005 ha prolungato qualche giorno fa il proprio contratto con l’Inter fino al 2030. I nerazzurri hanno voluto blindare il bomber della Serie B (14 gol) che in estate sarà valutato direttamente da Simone Inzaghi. Intanto, prima di ritornare in nerazzurro, vorrà conquistarsi la massima categoria con la squadra di D’Angelo. Di seguito le formazioni ufficiali di Spezia-Brescia.

Spezia-Brescia, le formazioni ufficiali: non può mancare bomber Esposito

SPEZIA (3-5-2): Chichizola; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia, Kouda, Nagy, Bandinelli, Reca; Esposito P., Di Serio. All. D’Angelo

BRESCIA (3-4-1-2). Lezzerini; Papetti, Cistana, Adorni; Dickmann, Bisoli, Verreth, Corrado; Nuamah; Borrelli, Moncini. All. Maran