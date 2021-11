Speranza chiude all’aumento di capienza degli stadi: «Non la prevediamo»

Il ministro Speranza mantiene la prudenza in relazione all’andamento della pandemia (vedi bollettino). Intervenuto durante Che tempo che fa su Rai 3, conferma quale sarà la capienza degli stadi in Serie A (e nelle categorie inferiori) almeno in tempi brevi.

RIPASSARE L’ANNO PROSSIMO? – Da un mese in Serie A gli stadi sono aperti al 75%. Questo, per quanto riguarda l’Inter, significa un massimo di 56.904 persone al Meazza. Rimarrà questa la capienza massima, almeno per questo periodo (probabile per tutto il resto dle 2021. Roberto Speranza, Ministro della Salute, liquida la questione in poche parole: «Non prevediamo di aumentare la capienza negli stadi, le precauzioni sono da tenere anche all’aperto».