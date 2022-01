Spaziante: «Interspac? Al momento un discreto buco nell’acqua»

Il progetto Interspac, la scorsa estate, aveva fatto parlare molto di sé ma da qualche mese non ci sono più sviluppi. Spaziante, giornalista di Calcio e Finanza, da Sportitalia Mercato segnala le difficoltà dell’azionariato popolare per l’Inter.

SI RITRATTA? – Per Matteo Spaziante l’azionariato popolare per l’Inter non diventerà realtà: «Il progetto Interspac, di cui si è sentito parlare per mesi, è de un po’ che non se ne sente parlare. A fine dicembre dovevano presentare la loro proposta, ma recentemente non abbiamo avuto notizie in merito. Anche la società ha detto che non sono arrivate notizie. Staremo a vedere, ma al momento è un discreto buco nell’acqua».