Sparta Praga ritrova la vittoria contro il Liberec e si avvicina al primo posto

Anche lo Sparta Praga, uno degli avversari dell’Inter in Champions League, è sceso in campo oggi così come lo Young Boys e l’Arsenal. I padroni di casa hanno vinto 2-1 contro il Liberec.

VITTORIA RITROVATA – Lo Sparta Praga vince 2-1 la sfida interna giocata all‘epet ARENA di Praga contro il Liberec, ritrovando la vittoria dopo ben due sconfitte in campionato. La squadra allenata da Friis, tra le avversarie dell’Inter nel nuovo format della UEFA Champions League, rialzano la testa e si avvicinano dunque al primo posto in classifica, occupato al momento dallo Slavia Praga. Dopo appena otto minuti, Wiesner apre le marcature, realizzando l’unico gol di tutto il primo tempo. Nei secondi quarantacinque minuti, invece, il Liberec effettua ben quattro cambi, provando a ribaltare la situazione. E ci riesce! Trovando il pareggio con Pourzitidis al 63′. Ma niente da fare, al 79′ Haraslin – bomber della squadra con quattro gol realizzati fin qui in questo campionato -, segna il gol del 2-1, subentrando dalla panchina.

Eurorivali Inter, Slavia Praga ritrova la vittoria come lo Young Boys

NON SOLO CAMPIONATO – Le partite giocate oggi da alcune rivali dell’Inter in Champions League, hanno mandato un messaggio interessante, anche in vista dei prossimi impegni europei. Così come lo Young Boys, anche lo Sparta Praga ritrova la vittoria dopo tanto tempo e rialza la testa in campionato. Questo potrebbe dare l’umore giusto alla squadra per affrontare i prossimi impegni. Lo Sparta Praga in particolare, sfiderà l’Inter il prossimo solo il 22 gennaio 2025 (in casa). Un tempo ancora fin troppo lontano per provare a ipotizzare qualcosa.