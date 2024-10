Lo Sparta Praga ritrova il successo, lo fa in coppa! Quasi come l’Inter

Vittoria per 4-0 dello Sparta Praga contro Brno. Gli euro-rivali dell’Inter ritrovano il successo dopo due sconfitte consecutive.

VITTORIA NETTA – Lo Sparta Praga, euro-rivale dell’Inter in Champions League il prossimo 22 gennaio, ritorna in campo dopo le due sconfitte consecutive contro Manchester City (5-0) e Viktoria Plzen (1-0). La squadra di Friis è infatti impegnata in Mol Cup, la coppa ceca, contro il Brno. Quest’ultima è una squadra facente parte nella seconda divisione ceca. Match praticamente senza storia. Lo Sparta Praga, in realtà, fatica inizialmente a trovare il vantaggio che arriva solamente al 40′ con Krasniqi, che insacca su assist di Laci. Nella ripresa, poi, il Brno naufraga perdendo le misure e concedendosi alla goleada. Al 65′ Pesek raddoppia, mentre tra il 71′ e l’80, lo Sparta Praga fa prima 3-0 e poi 4-0, rispettivamente con Danek e Rahmani su calcio di rigore. Vittoria importante in questi sedicesimi di finale per lo Sparta, che ritrova la vittoria dopo i due cocenti KO in Champions League e in campionato. L’Inter incontrerà la squadra di Niis solamente il 22 gennaio. Dunque, c’è ancora parecchio tempo, ma è sempre importante monitorare gli euro-rivali della Beneamata. A proposito di Inter, oggi importante vittoria a Empoli.

Sparta Praga-Brno

40′ Krasniqi, 65′ Pesek, 71′ Danek, 80′ Rahmani.