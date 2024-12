Sparta Praga, prima dell’Inter un altro poker subito dal Feyenoord!

Lo Sparta Praga perde ancora una volta in UEFA Champions League e lo fa stavolta contro il Feyenoord con il risultato di 4-2. Alla prossima avrà l’Inter.

POKER – Lo Sparta Praga perde per 4-2 contro il Feyenoord in Olanda. Non c’è storia nella partita della prossima avversaria dell’Inter, che ha subito tre reti già nei primi 30 minuti. Trauner, Paixao e Hadj Moussa hanno segnato rispettivamente all’8′, al 10′ e al 30′ minuto. Rrahmani ha riaperto il match al 43′ ma lo Sparta Praga non ha dato continuità alla possibile rimonta e reazione. Il Feyenoord ha chiuso definitivamente i giochi nel secondo tempo con il bomber Santiago Gimenez. L’attaccante ha messo la sua firma al 63′. Un autogol di Beelen all’80’ ha dato il secondo gol allo Sparta. A gennaio l’Inter affronterà la squadra ceca, che si trova al ventottesimo posto in classifica di Champions League con quattro punti. Difficile per loro la qualificazione.