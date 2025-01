Lo Sparta Praga si prepara bene all’Inter: altra amichevole vinta!

Vittoria per lo Sparta Praga, che ha vinto contro il Bodo Glimt in amichevole per 3-0. Tra sette giorni ci sarà la partita con l’Inter.

ALTRA VITTORIA – Con il campionato ceco fermo da un mese (la ripartenza è fissata per il 2 di febbraio), lo Sparta Praga, prossimo avversario dell’Inter in Champions League (22 gennaio) si allena facendo delle amichevoli. Oggi la squadra di Friis è ospite a Marbella, campo neutro, contro il Bodo Glimt. I norvegesi, negli anni scorsi avversari della Roma in Conference League, sono un buon test per affacciarci al meglio in vista della partita, la penultima, di Champions contro la Beneamata di Simone Inzaghi. Lo Sparta Praga parte forte e dopo tredici minuti trova la rete con Olatunji, il suo bomber. Nel secondo tempo, girandola di cambi per la formazione ceca che dopo l’ora di gioco chiude la partita. Al 65′ raddoppia Mokrovics e un minuto più tardi Danek trova addirittura il tris. Buon test per lo Sparta Praga, che tra una settimana esatta ospiterà l’Inter allo Stadion Letna di Praga. Per lo Sparta si tratta della seconda amichevole con vittoria, dopo quella contro gli svedesi del Malmo arrivata venerdì scorso per 3-1. Insomma, l’Inter è avvisata. Mercoledì bisognerà porre estrema attenzione. I cechi hanno quattro punti in classifica e possono ancora qualificarsi per la fase playoff della Champions League. Dinamo Zagabria ventiquattresimo a otto punti.

SPARTA PRAGA – BODO GLIMT

13′ Olatunji, 65′ Mokrovics, 66′ Danek