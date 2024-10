Sparta Praga perde il derby con lo Slavia Praga! Inter interessata

Nel derby di Praga, lo Slavia ha avuto la meglio sullo Sparta Praga, vincendo per 2-1 in una partita caratterizzata da alta intensità e grande rivalità. La sfida, giocata alla Eden Arena, ha visto lo Slavia Praga imporsi con una prestazione solida. A gennaio la sfida contro l’Inter in UEFA Champions League.

SCONFITTA NEL DERBY – Lo Sparta Praga era passato in vantaggio nel primo tempo grazie a un gol di Krejčí, che ha sfruttato una disattenzione difensiva per segnare al 24′. Lo Slavia Praga non si è lasciato intimidire e ha risposto rapidamente, pareggiando poco prima dell’intervallo con un bel colpo di testa di Olayinka. Nel secondo tempo, lo Slavia ha completato la rimonta al 72′, con una rete di Schranz che ha sfruttato un’ottima azione in velocità, facendo esplodere di gioia i tifosi di casa. Lo Sparta, pur lottando fino alla fine, non è riuscito a trovare il gol del pareggio e ha dovuto arrendersi alla prima sconfitta nella stracittadina stagionale.

Sconfitta nel derby, a gennaio l’Inter!

IN EUROPA – A gennaio 2025, infatti, lo Sparta affronterà l’Inter in un incontro cruciale per il proprio cammino europeo. Lo Sparta Praga ha subito una sconfitta nel derby cittadino contro lo Slavia Praga, uscendo sconfitto per 2-1 in un match che ha messo in luce alcuni limiti difensivi della squadra.