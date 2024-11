Lo Sparta Praga impatta fuori casa, solo pari per gli euro-rivali Inter

Niente da fare per lo Sparta Praga, che pareggia sul campo del Mlada Boleslav per 2-2. I cechi di Friis sono euro-rivali dell’Inter.

SOLO UN PARI – Lo Sparta Praga, dopo aver perso in Champions League contro il Brest, è ospite del Mlada Boleslav nel massimo campionato ceco. Fondamentale per gli euro-avversari dell’Inter vincere, anche per non perdere il passo dei rivali dello Slavia, impegnati subito dopo in casa contro il Karvina. Ma nonostante il divario in classifica di otto punti, la partita per lo Sparta Praga è veramente complicata. Il match si sblocca dopo nove minuti con la rete del solito Olatunji. Ma al 39′ i padroni di casa trovano il pareggio con Vojta, che insacca su assist di Kralik. Nel secondo tempo, match ancora diverte ma complicato per lo Sparta. All’ora di gioco, la squadra di Lars Friis passa nuovamente in vantaggio e lo fa con Cobbaut. Lo Sparta prova ad amministrare il risultato, cercando anche la via del terzo gol per chiudere la partita. Ma a sette dalla fine arriva la beffa dei padroni di casa. Il gol del 2-2 infatti porta la firma di Kralik, che chiude una grande giornata, dopo l’assist iniziale per Vojta. Nel finale, gli euro-rivali dell’Inter provano le ultime fiammate alla ricerca del 2-3, ma il Mlada Boleslav si difende benissimo, portando a casa un ottimo 2-2. Lo Sparta Praga, che sfiderà l’Inter il prossimo 22 gennaio, resta quarta in classifica con 26 punti all’attivo.

Mlada Boleslav-Sparta Praga 2-2

9′ Olatunji, 39′ Vojta, 60′ Cobbaut, 83′ Kralik