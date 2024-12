Allo Sparta Praga basta Solbakken. Inter a gennaio!

Lo Sparta Praga ha battuto il Bohemians con il punteggio di 1-0, grazie alla rete di Markus Solbakken. I cechi affronteranno l’Inter a gennaio in Champions League.

SUCCESSO FINALE – Lo Sparta Praga affronta il Bohemians nel match valido per la 18esima giornata di campionato. I cechi soffrono, come si evince dai 14 tiri subiti e dal solo tiro in porta messo a segno nell’arco della sfida, ma riescono a trovare la vittoria. A decidere l’incontro è Markus Solbakken, centrocampista norvegese, che mette a segno il gol del vantaggio al 74′ su assist di Michal Sadilek. Inutili i tentativi degli avversari, nel finale, di riportare il match in pareggio. Grazie al successo finale, la squadra allenata da Lars Friis si porta in terza posizione nella classifica del campionato ceco. Lo Sparta Praga affronterà l’Inter il 22 gennaio in Champions League.

SPARTA PRAGA-BOHEMIANS 1-0, IL TABELLINO:

74′ Solbakken (S).