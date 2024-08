Sparta Praga, l’attacco funziona! Friis ritrova la vittoria

Lo Sparta Praga riprende il suo cammino ritrovando la vittoria per 0-2 nel campionato ceco, riconfermando il primo posto in classifica grazie alla prestazione vista in campo contro l’Hradec Králové.

DOMINIO – Dopo il pareggio nella precedente sfida contro lo Slovacko, lo Sparta Praga risponde con una prestazione solida e convincente, mettendo subito in chiaro le proprie intenzioni e chiudendo la pratica già nel primo tempo con le reti di Haraslin e Rrahmani. Lo Sparta Praga è sceso in campo determinato a non lasciare punti per strada e ha imposto il proprio ritmo fin dai primi minuti. All’8′, Lukas Haraslin ha aperto le marcature con un tiro preciso che ha sorpreso la difesa dell’Hradec Kralove, portando in vantaggio i suoi. La squadra non ha mai abbassato il ritmo e, sul finire del primo tempo, ha trovato il raddoppio con Arbnor Rrahmani, che ha siglato il 2-0 al 45’. Nel secondo tempo, lo Sparta Praga ha gestito il vantaggio con grande maturità, mantenendo il controllo del gioco.

Messaggio all’Inter: tra le avversarie della nuova Champions League

SEGNALE – Così come Manchester City, Bayer Leverkusen e Lipsia in campo oggi, anche lo Sparta Praga si prepara al meglio per ii prossimi impegni in Champions League, dove dovrà affrontare avversari di alto livello, tra cui l’Inter. La squadra ceca, che sta dimostrando una forma eccellente nel campionato nazionale