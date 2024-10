Spalletti: «Io voglio bene a Inzaghi! Mie parole strumentalizzate»

Spalletti si esprime sulla faccenda ultras e le sue dichiarazioni nei confronti di Simone Inzaghi. Il CT ha condiviso ancora il suo pensiero, dopo averlo fatto al TG1.

STRUMENTALIZZATA – Luciano Spalletti, su Rai Sport, ritorna sulla vicenda con Simone Inzaghi: «Nulla da chiarire. Ho soltanto da spiegare quello di cui ho risposto. Mi è stata fatta una domanda su una situazione e io rispondo per come mi comporterei io. Poi che sia stata strumentalizzata è un problema di altri, che ci hanno voluto mettere Inzaghi sopra. O che ci sia questa situazione che sta vivendo lui, il che mi dispiace tantissimo. Io gli voglio bene, come voglio bene a tutti gli altri colleghi. Non sono invidioso, ho risposto per quello che riguarda come mi comporterei in certe situazioni. Nulla da chiarire».