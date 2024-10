Spalletti: «Ultras? Mai vissuto situazione come Inzaghi. È difficile»

Spalletti in un’intervista rilasciata su Rai Sport, ha parlato anche dal caso legato al mondo degli ultras e in particolare Inter e Milan. Il tecnico dell’Italia ha mostrato vicinanza anche nei confronti del collega Simone Inzaghi.

MESSAGGIO DI VICINANZA – Luciano Spalletti vicino al tecnico dell’Inter riguardo l’inchiesta Ultras: «Non ho mai vissuto situazioni come quelle di Simone Inzaghi in carriera, né quando allenavo a Milano, né in altri momenti della mia carriera. Nessuno mi ha mai chiamato per questo tipo di cose, mi sorprende questa cosa. Non so quali siano stati i rapporti precedenti: uno telefona, non lo conosci, penso sia difficile scambiare delle parole con queste persone. Io rispondo a tutti, anche ai numeri che non conosco, poi però riattacco».