Spalletti: «Supercoppa Italiana? Può venir fuori qualsiasi risultato! C’è qualità»

Spalletti è uscito dalla Coppa Italia agli ottavi di finale, col Napoli che ha perso 6-7 ai rigori con la Cremonese a sorpresa (vedi articolo). In chiusura della sua intervista su Canale 5, al tecnico dei partenopei è stato chiesto un giudizio sulla Supercoppa Italiana Milan-Inter.

DERBY EQUILIBRATO – Luciano Spalletti mette un attimo da parte il Napoli per la Supercoppa Italiana: «Chi vince tra Inter e Milan? Non lo so! Non lo so, perché sono due squadre forti e può venir fuori qualsiasi risultato, proprio per la condizione che stanno passando tutte e due. Mi sembrano tutte e due in condizione, che hanno livello di esperienza e livello di qualità per poter superare l’avversario».