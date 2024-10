Spalletti si spiega con Inzaghi: dichiarazioni ‘fraintese’ – TS

Luciano Spalletti ha telefonato a Simone Inzaghi per esprimergli il proprio dispiacere in seguito all’interpretazione che si è fatta delle sue parole sul ‘non continuare a rispondere alle telefonate’.

L’ANTEFATTO – Luciano Spalletti, attuale commissario tecnico della Nazionale italiana, ha telefonato personalmente all’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi per chiarire una vicenda dalla forte eco mediatica. Il riferimento è alle parole pronunciate negli scorsi giorni dall’ex tecnico nerazzurro, espressosi in questi termini sulla vicenda delle intercettazioni che dimostrando vari contatti telefonici tra Inzaghi e l’esponente della curva nord Marco Ferdico: «Non ho mai vissuto situazioni come quelle di Simone Inzaghi in carriera, né quando allenavo a Milano, né in altri momenti della mia carriera. Nessuno mi ha mai chiamato per questo tipo di cose, mi sorprende questa cosa. Non so quali siano stati i rapporti precedenti: uno telefona, non lo conosci, penso sia difficile scambiare delle parole con persone che non conosci. Io rispondo a tutti, anche ai numeri che non conosco, ma poi so riattaccare…».

Spalletti spiega le sue ragioni a Inzaghi: torna il sereno tra i due

IL CHIARIMENTO – Per fugare ogni dubbio sulle sue intenzioni, da molti interpretate come non benevole, Spalletti ha raggiunto telefonicamente il tecnico meneghino per esporre la propria visione in merito. Nello specifico, il commissario tecnico dell’Italia ha voluto chiarire al suo collega l’assenza della volontà di di insinuare un dubbio sulla sua integrità, essendosi voluto piuttosto riferire esclusivamente alla sua vicenda personale. Una telefonata che ha consentito alle due parti di chiarirsi in maniera definitivamente sulla questione, potendo così tornare ai buoni rapporti coltivati in precedenza.

Fonte: Federico Masini – TuttoSport