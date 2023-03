Spalletti: «Scudetto? Possibile solo in un caso. Ancora tante partite»

Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Atalanta ha parlato della lotta scudetto in Serie A citando le squadre che inseguono gli azzurri in classifica.

LOTTA AL VERTICE – Luciano Spalletti così in conferenza stampa riguardo la lotta scudetto: «Sarà possibile pensarlo quando le altre squadra non ci potranno più riprenderci. Abbiamo ancora tantissime partite di livello con le altre big in campionato, in Europa abbiamo visto quanto sia alto il livello del nostro calcio e questo la dice lunga su quanto sarà duro portare a casa il risultato».