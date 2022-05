Spalletti: «Scudetto Napoli? Nelle griglie ci davate settimi! Ora cambiato»

Spalletti oggi ce l’ha con la stampa, cosa peraltro successa più volte anche nel suo periodo all’Inter. Durante la (come di consueto lunga) conferenza a due giorni dalla partita col Genoa, il tecnico degli azzurri risponde a chi dice che i suoi non siano riusciti a tenere il ritmo delle due milanesi.

UN GRADINO PIÙ IN BASSO – Con due giornate da giocare il Napoli non può più lottare per la Serie A, a differenza di un mese fa. Per Luciano Spalletti essersi staccato da Inter e Milan non è però una stranezza, viste le previsioni di inizio stagione: «Scudetto? In certi momenti sembrava che fossi da solo a credere in questo Napoli. Qualcosa è cambiato, mi sento meno solo. Andiamo a riprendere quelle che erano le griglie di partenza della Champions League fatte dai giornali. Le volevo portare all’ultima, ma le porto ora: in che posizione mettevano il Napoli, tutti? Soprattutto dopo che Maurizio Sarri era andato alla Lazio e José Mourinho alla Roma tutti ci mettevate fuori dalle quattro posizioni, ci mettevate settimi. Ora è cambiato qualcosa, perché tutti credevate di poter vincere lo scudetto».