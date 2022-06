Spalletti: «Scudetto? Napoli merita una squadra di alto livello! Difficile…»

Spalletti, in collegamento con gli studi di Sky Sport ha parlato degli obiettivi del suo Napoli in vista della prossima stagione, con lo scudetto tanto richiesto.

GLI OBIETTIVI – Luciano Spalletti fissa gli obiettivi della prossima stagione ma sa che non sarà semplice: «Quello che può fare la differenza è che sono in una città che ha questa passione infinita per questi colori e il tentativo di voler fare cose importanti. Bisogna prendersi le responsabilità che vuole la piazza, che merita una squadra di alto livello. Scudetto? Non è qualcosa di nuovo (ride, ndr). Vista la stagione precedente dove abbiamo fatto dei grandi risultati, in altre partite potevamo fare qualcosa in più e questo fa male. La squadra però è cresciuta, ora tutti si aspettano che vengono ripetute quelle vittorie, però non sarà facile. Si partirà tutti da zero, per cui rientrare tra i primi quattro sarà difficilissimo».