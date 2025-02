Spalletti: «Scudetto? Il Napoli lotterà insieme all’Inter ma non solo!»

Luciano Spalletti dice la sua sulla lotta allo scudetto della stagione 2024-2025. Il CT della Nazionale Italiana non si limita solo al testa a testa tra Napoli e Inter.

COMPLIMENTI – Luciano Spalletti ospita la stampa nella sua tenuta di Montaione. Tra le domande poste al CT della Nazionale Italiana non può mancare quella incentrata sulla lotta scudetto. Proprio nella settimana che conduce allo scontro diretto tra Inter e Napoli, sulla sua ex squadra di club il tecnico dichiara: «Il Napoli secondo me sta facendo un campionato eccezionale. Personalmente faccio i complimenti ad Antonio Conte, non soltanto per i punti e le vittorie che ha fatto ma anche per quello che fa vedere la sua squadra».

Napoli-Inter, non solo testa a testa per lo scudetto: l’ipotesi di Spalletti

DI TUTTI I COLORI – Luciano Spalletti, poi, prosegue, avanzando un’ipotesi sulle pretendenti allo scudetto: «È ben riconoscibile che il Napoli è una squadra che sa quello che vuole, che sa stare in campo e che mette in atto un piano che i calciatori sanno riconoscere e che è lavorato durante gli allenamenti. Per cui sono convinto che oltre ad Atalanta e Inter, il Napoli sarà lì a lottare fino in fondo per lo scudetto. E può darsi che se dovessero fare qualche altro passo falso possa inserirsi ancora qualcuno perché io ne ho viste di tutti i colori nel calcio».