Spalletti: «Scudetto? Napoli avrebbe le qualità per lottare. Io responsabile» 

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Empoli-Napoli, match terminato sul punteggio di 3-2

RESPONSABILITA’ – Queste le parole di Luciano Spalletti: «Immaginarsi un finale di questo genere diventa difficile, poi ci sono partite dove gli avversari continuano a lottare con l’intensità giusta. Noi nel finale abbiamo perso attenzione, abbiamo fatto qualche errore. Ha molte responsabilità l’allenatore. Noi abbiamo delle caratteristiche dove dobbiamo sempre tenere la palla, perché è importante per noi, per non andare a fare una cosa innaturale, cioè quella di rincorrere per recuperare il pallone. Le nostre qualità sono differenti e probabilmente da qualche episodio che viene fuori ci prendiamo degli svantaggi, poi non mi sembrava. Il responsabile sono io di questa squadra, e devo pagare le conseguenze di quello che avviene in campo. Noi dobbiamo lottare per lo scudetto, come è stato detto più volte. E per stare lì è stato riconosciuto da tutti che questa squadra avrebbe avuto le qualità per lottare per lo scudetto. E se poi il livello è questo qui, non ci può essere un divario senza essere chiamati in causa, soprattutto io che ho questo ruolo qui. Futuro? Parliamo della partita, sono considerazioni che vanno fatte dopo, noi abbiamo ancora partite da disputare e conquistare la qualificazione in Champions League».