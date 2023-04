Spalletti: «Scudetto? Dal 2001 se lo dividono Milano e Torino! Napoli…»

Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Salernitana. Il tecnico ha analizzato il percorso degli azzurri in Serie A, ad un passo dallo Scudetto

MERITI – Queste le parole di Spalletti: «Dopo aver condotto una gara di questo livello, davanti a quelli più forti, dobbiamo farci trovar pronti anche in questa volata finale. Noi non volevamo sbagliare la volata finale, però non dipende soltanto da noi c’è un’altra partita che debbono giocare. E di perdere io non auguro a nessuno. L’odio verso gli altri non sarà mai uno strumento per difendere quelli a cui vogliamo bene. Io so benissimo che abbiamo una partita importante davanti, però poi che non possa essere determinante lo so bene. Siamo tranquilli e calmi a fare le stesse cose. Parole di Sarri? Non devo rispondere. Noi il nostro campionato ce lo siamo costruito in maniera corretta per quello che è il desiderio e l’amore della città e dei tifosi. Scudetto al Napoli rompe egemonia di Inter, Milan e Juventus? Un dato in più. Dal 2001 che lo scudetto se lo dividono due città, Torino e Milano. Per cui è un valore in più che assume il campionato che hanno fatto questi calciatori ed un super-ringraziamento che dobbiamo farea loro per come lo hanno condotto e per quello che si sono preparati. Bisogna vedere lo strappo finale».