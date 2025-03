Spalletti punta Castro: dall’Argentina sono convinti di un ‘pressing’

Luciano Spalletti, tecnico della nazionale italiana, ha contattato Santiago Castro per convincerlo a giocare nell’Italia. Questa è la clamorosa notizia riportata da Hernán Feler, giornalista della testata argentina Tyc Sports.

LA SITUAZIONE – Secondo la ricostruzione fatta da Tyc Sports, Luciano Spalletti è pronto a muoversi concretamente per convincere Santiago Castro a scegliere la nazionale italiana, piuttosto che quella Argentina. L’attaccante del Bologna, che ha realizzato 9 gol in stagione, è da tempo finito nel mirino dell’Inter. Castro si è consacrato come uno dei giocatori più talentuosi del campionato italiano, tanto da aver “stregato” il CT Spalletti. Il tecnico toscano stravede per le caratteristiche del centravanti classe 2004 e desidera convincerlo ad essere parte dell’Italia del futuro.

Castro nel mirino dell’Italia? Scenario appare diverso, nonostante il tentativo di Spalletti

IPOTESI DIFFICILE – In Argentina sono però convinti che il corteggiamento in atto di Spalletti non andrà a buon fine: Castro rientra nella lista dei pre-convocati di Lionel Scaloni, tecnico della Albiceleste, per i prossimi impegni dell’Argentina. Ciò rende alquanto complicata la possibilità che il centravanti del Bologna, in costante crescita in questa stagione, possa sposare la causa della Nazionale italiana. L’idea di poter indossare la maglia dell’Albiceleste ha infatti un valore inestimabile per il classe 2004, a prescindere dalle alternative.