Spalletti: «Scudetto perso in albergo? Non c’entro! Tifosi Inter, fa piacere…»

Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Lazio. Il tecnico azzurro ha risposto alla domanda sul famoso Scudetto del 2018 e sull’affetto dei tifosi dell’Inter

NO RESPONSABILE − Le parole di Spalletti sullo scudetto del 2018: «Mi piace collaborare con la società e fare un discorso più corretto. Ho sempre collaborato con qualsiasi società in cui ho lavorato, cercando di arrivare per volta a quegli obiettivi che erano di quella società lì. Scudetto perso in albergo? Quel risultato Inter-Juventus influì molto sulla corsa per lui. Vero che la stavamo vincendo e vero che feci delle sostituzioni… Io li rifarei quei cambi. Sbagliammo dei gol, potevamo atteggiarci in modo diverso negli ultimi minuti. Ma non sono io il responsabile di quello Scudetto perso».

PIACERE − Poi Spalletti sull’affetto dei tifosi nerazzurri nei suoi confronti: «Sapere che i tifosi dell’Inter mi ricordano con piacere fa altrettanto piacere. Si va a lavorare in maniera più corretta. Non ci sono rivincite personali, io ho sempre dato il massimo e nella maniera più corretta possibile. Ho litigato sempre per il bene della società».