Spalletti: «Out Calafiori? Bastoni all’Inter fa quel ruolo, tranquilli»

Spalletti ha citato anche Alessandro Bastoni durante la conferenza stampa di inizio ritiro a Coverciano dell’Italia. Calafiori non ci sarà.

TRANQUILLI – In conferenza stampa, dopo aver parlato di Inter-Napoli, il CT Luciano Spalletti si è espresso sulle alternative al forfait di Riccardo Calafiori in difesa: «Bastoni quando gioca nell’Inter fa vedere di essere un attaccante aggiunto come fa vedere Calafiori quando gioca in quel ruolo lì. Di Buongiorno ho apprezzato la sua forza contro due attaccanti come Thuram e Lautaro Martinez, sono tranquillissimo. Buongiorno è un grande difensore, Bastoni sa impostare benissimo e sa fare quello che ha fatto Calafiori. Gatti lo vedo in crescita, gli si vede fare benissimo l’ingresso con la palla per cercare l’indisciplinato perfetto. Siamo tranquilli. Con noi vengono due calciatori a fare mediani che sono Rovella e Locatelli, che stanno facendo benissimo entrambi».