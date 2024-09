Spalletti non risolve il nodo Bastoni: per l’Inter permane un interrogativo. Il punto

Luciano Spalletti ha chiarito che, in base ai ragionamenti fatti con lo staff medico e con il calciatore, Alessandro Bastoni sarà parte del gruppo che si allenerà in vista degli impegni di Nations League dell’Italia: Inter interessata.

IL PUNTO – Luciano Spalletti ha parlato, tra le altre cose, della situazione relativa alle condizioni fisiche del calciatore dell’Inter Alessandro Bastoni. L’allenatore dell’Italia, nella conferenza stampa svoltasi nel giorno 2 settembre, ha ribadito che il difensore azzurro sia pronto a far parte del nucleo di giocatori che si alleneranno per la preparazione degli incontri di Nations League con Francia e Israele. Ecco che l’Inter potrebbe rischiare di vedere il difensore nerazzurro impegnato dal primo minuto in entrambe le occasioni, nonostante l’affaticamento muscolare maturato negli scorsi giorni.

Bastoni giocherà con l’Italia? Spalletti ribadisce questo a proposito del difensore dell’Inter!

LE SUE PAROLE – Spalletti si è espresso in questi termini in merito alle condizioni di Bastoni: «Bastoni, abbiamo visto quello che gli è successo durante la partita, il primo a telefonargli è stato Buffon. Poi l’ho chiamato anch’io dopo che si erano sentiti i dottori, che erano stati un po’ pessimisti. Lui era stato invece già positivo, il giorno dopo il risveglio non aveva più quella sensazione che aveva avuto il giorno prima. Si valuta di giorno in giorno e poi si prendono le corrette decisioni».