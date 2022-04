Spalletti non molla Inter e Milan: «Titolo ancora in ballo! No masochismo»

Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Empoli-Napoli, match valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A in programma domani alle 15.00. Il tecnico azzurro, nonostante i passi falsi contro Fiorentina e Roma, sa che è ancora tutto possibile in ottica scudetto

NO MASOCHISMO – Luciano Spalletti non rinuncia alla lotta scudetto con Inter e Milan. Il tecnico del Napoli, impegnato domani sul campo dell’Empoli, sa di dover essere perfetto in queste ultime cinque partite: «Sono certamente amareggiato per le ultime due gare contro Fiorentina e Roma, ma bisogna guardare avanti perché adesso la testa è solo sulla gara di domani. Ci aspetta un campo difficile e un avversario che ha tanta voglia di fare risultato. Inutile adesso guardarci indietro, sarebbe un atto di masochismo. Il futuro si chiama Empoli e al di là degli infortunati bisognerà andare in campo con la stessa fame che hanno loro. Se ho parlato con Aurelio De Laurentiis? No, ma non ce n’è bisogno. Tutti noi crediamo di poter fare un finale di campionato alla nostra altezza e puntiamo a raggiungere il massimo. In queste 5 partite c’è ancora in ballo il titolo».