Spalletti: «Nessuno più motivato di noi. Siamo al top della forma»

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa prima di Napoli-Milan, sfida a cui anche l’Inter sarà particolarmente interessata nell’ottica della lotta scudetto. Il tecnico dei partenopei ha sottolineato la forma e la motivazione della sua squadra.

MOTIVAZIONE AL MASSIMO – Luciano Spalletti ha sottolineato come il suo Napoli sia al massimo della forma fisica e mentale in ottica della sfida contro il Milan e, più in generale, per la lotta scudetto che vede coinvolta anche l’Inter. Queste le sue parole in conferenza stampa: «Siamo al top di quelle che sono le nostre possibilità. Non so come siano messi gli altri, ma non possono sicuramente essere più motivati di noi. Tutti insieme, incluso il pubblico, stiamo costruendo una bella storia».