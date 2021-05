Spalletti al Napoli, una richiesta all’Inter prima dell’annuncio ufficiale

Spalletti diventerà il prossimo allenatore del Napoli a breve, proseguendo la serie di cambi in panchina. Il tecnico è però legato all’Inter fino al 30 giugno, e secondo Sportitalia i partenopei hanno fatto una minima richiesta di anticipo.

CONCESSIONE – Luciano Spalletti dal prossimo 1 luglio sarà il nuovo allenatore del Napoli. Ormai è tutto definito, con accordo trovato col presidente Aurelio De Laurentiis. Il tecnico è stipendiato dall’Inter fino al 30 giugno, nonostante l’esonero di due anni fa. Non ha rinunciato a nulla del suo contratto, a differenza di Antonio Conte che ha risolto consensualmente. Per questo motivo il Napoli, per poter fare la presentazione ufficiale in anticipo, ha chiesto all’Inter il permesso. La notizia la dà Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, ed è presumibile che arrivi questo OK. Ormai, però, di dubbi su Spalletti al Napoli non ce ne sono più.