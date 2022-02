Spalletti: «Napoli grandissimo, per lo scudetto ditelo voi. No carattere eh?»

Spalletti è piuttosto nervoso e critico dopo la vittoria del Napoli in casa della Lazio al 94′ (vedi articolo). Intervistato da DAZN, l’ex allenatore dell’Inter se la prende con alcune dichiarazioni sulla sua squadra.

SORPASSO FATTO – Il Napoli adesso è due punti sopra l’Inter, ma Luciano Spalletti pensa ad altro: «C’è una brutta atmosfera attorno a questa squadra, perché si vuole rivangare che sono giocatori molli e senza carattere. Stasera non hanno avuto carattere eh? Poi è chiaro che le partite vanno giocate, però è una squadra che ha potenzialità sotto l’aspetto dell’autostima e della personalità. Nel secondo tempo l’ha fatto vedere. Abbiamo una grandissima squadra, per il livello alto di classifica. Per lo scudetto ditelo voi, non mi interessa, cerco che giochi un buon calcio sempre. La si vuole tirare dentro non so che cosa: i miei calciatori non hanno voglia di giocare le partite e andare ad affrontare avversari come quelli di stasera. Vengono a giocarla la partita».

IN CORSA – Spalletti prosegue: «La nostra è una grande squadra, ma dire “se non lo vinci hai fallito” è una cosa che piace raccontare a quelli che vogliono fare i campioni o i delusi, o i falliti. C’è la via di mezzo: questa squadra sta facendo bene, sta facendo il suo lavoro nella maniera corretta. Poi è chiaro che intanto siamo davanti a grandi squadre che devono lottare con noi, ce ne sono molte al pari nostro. Abbiamo avuto giocatori in Coppa d’Africa, diversi infortunati e fatto fatica con diversi calciatori: se puoi scegliere la formazione è un conto».