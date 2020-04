Spalletti, Milan torna alla carica! Accordo con Inter più “economico”? – CdS

Condividi questo articolo

Spalletti torna in orbita Milan. Secondo quanto rivelato dal “Corriere dello Sport”, l’ex tecnico dell’Inter potrebbe nel frattempo trattare una buonuscita più economica per il club nerazzurro. Di seguito i dettagli

RIBALTA – Luciano Spalletti di nuovo in orbita Milan: “I dubbi di Rangnick hanno rilanciato una candidatura, quella di Spalletti. Il Milan lo aveva preso in considerazione in tempi già sospetti. Esattamente dopo l’addio forzato di Gattuso e, a maggior ragione, dopo l’esonero di Giampaolo. In entrambe le occasioni, però, l’ex-Roma non ha raggiunto l’accordo con l’Inter che l’aveva esonerato, dopo 2 anni di contratto, nonostante avesse sempre ottenuto l’obiettivo minimo impostogli dal club nerazzurro: il ritorno in Champions League”.

SCONTO – “Proprio il rancore per essere stato dismesso a favore di Antonio Conte, ha scatenato in Spalletti una rivalsa manifestata con la pretesa, come da contratto, di essere liquidato (con circa 25 milioni di euro lordi, compreso il suo staff ) per i due anni residui di… sfiducia. A maggior ragione nel settembre 2019 quando, a fronte di un indennizzo di almeno un anno intero di ingaggio, si è visto offrire dall’Inter circa un milione netto, un quinto di quello che gli spettava. Quindi il Milan spera, al terzo tentativo, di poter conquistare il «sì» di Spalletti. Nel frattempo il tecnico potrebbe trattare una buonuscita ugualmente soddisfacente e meno onerosa per l’Inter”.

Fonte: Corriere dello Sport – Furio Fedele