Spalletti: «Marotta ha parlato di squadre che lo preoccupano per l’Inter»

Luciano Spalletti, durante la consueta conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Torino, ha citato anche Marotta dell’Inter sul percorso della propria squadra in merito alla corsa scudetto

MAROTTA − Spalletti ricorda le parole anche del dirigente dell’Inter: «Anche uno dei più grandi dirigenti italiani, Giuseppe Marotta, credo che abbia detto che ci sono squadre di una tradizione e di una mentalità vincente calcistica che lo preoccupano. Lo ha detto per quanto riguarda la sua squadra attuale, che è l’Inter più di quello che lo preoccupa il Napoli. Mi dispiace poi che ci sia voluto lui per dargli più consistenza ma è quello che avevo detto io più volte. Ci sono delle difficoltà reali nel lungo del nostro campionato. È un po’ presto per usare o scomodare personaggi di quel livello lì che sono già passati dal Napoli o che hanno lasciato un segno indelebile su quello che è stato il nostro comportamento finora».