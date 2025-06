Spalletti: «Inter, sconfitta in secondo piano dopo una stagione straordinaria!»

Luciano Spalletti inaugura l’inizio del ritiro dell’Italia intervenendo in conferenza stampa prima della sfida contro la Norvegia, per la qualificazione al Mondiale. Il CT coglie l’occasione per complimentarsi con l’Inter, nonostante il tragico finale in Champions League. L’attenzione, però, è tutta sulla scelta di Francesco Acerbi.

IL PERCORSO – Luciano Spalletti elogia la stagione dell’Inter, dopo la cocente sconfitta contro il PSG in Champions League: «L’Inter dal mio punto di vista ha fatto una stagione straordinaria, aver lottato fino alla fine per lo scudetto ed essere arrivata in fondo a tutte le competizioni con tutte le difficoltà del caso non è da poco. Poi ha perso contro squadre fortissime come Milan, Napoli o Psg, ma nel calcio funziona così. Io darei più forza al percorso dell’Inter piuttosto che alle sconfitte. Partite come quelle contro Barcellona e Bayern Monaco sono cose straordinarie».

RIPARTIRE SUBITO – Luciano Spalletti prosegue: «Poi purtroppo hanno perso ed è da questo livello di partite qui che viene fuori che campione sei, che uomo sei, che forza hai. Di che livello sei lo dice la reazione a queste partite qui. Ora a questi giocatori crolla tutto addosso, ma noi faremo leva per sistemare tante cose con questa prossima partita. Giocheremo per qualcosa di straordinario e io credo sia l’occasione giusta per ripartire subito. I calciatori dell’Inter vanno fatti recuperare. C’è poco tempo, ma meglio così ho meno possibilità di far confusione».

Dal finale complicato in Champions League al rifiuto di Acerbi: Spalletti commenta il momento dell’Inter

AL DI SOTTO – Luciano Spalletti continua: «È chiaro che ci si rimane male perché poi vengono a sommarsi componenti. Dopo aver giocato partite su partite ci sta non poter essere brillanti e ieri sera all’Inter è successo di essere al di sotto delle sue reali forze. Ma ciò che va sottolineato è il grande lavoro, sono arrivati in finale di Champions League due volte in tre anni e per farlo ci vuole davvero roba addosso di quella che non scalfisci facilmente».

I COMPLIMENTI – Sul finale di stagione nelle varie competizioni, Luciano Spalletti dichiara: «Innanzitutto si fanno i complimenti al Bologna per aver vinto la Coppa Italia e al Napoli per aver vinto il campionato. E si dice bravi all’Inter per averlo tenuto aperto fino all’ultima giornata. Non ho fatto nessun post sul Napoli perché lo scorso anno non ho fatto nessun post sullo scudetto dell’Inter, sono il Ct della Nazionale. Bisogna fare i complimenti a Conte e ai calciatori per ciò che hanno esibito, sono stati squadra durante tutta la stagione. Più deluso o sorpreso dalla scelta di Acerbi? Io non posso permettermi nessuna depressione. Si va fiduciosi a fare altre cose, altre scelte. Sapendo di avere a che fare con calciatori anche più forti». Questa l’ultima battuta su Acerbi, dopo la notizia clamorosa della mancata risposta alla convocazione dell’Italia.