Spalletti: «Inter più esperta del Napoli! Ecco come sarà la partita»

Questa è la settimana di Napoli-Inter, scontro diretto di campionato per il primo posto. Al Maradona ci si gioca gran parte della stagione, Luciano Spalletti alla Rai ha detto la sua.

SETTIMANA – L’Inter giocherà questo sabato contro il Napoli in campionato allo stadio Diego Armando Maradona. I nerazzurri però devono affrontare prima un incontro di Coppa Italia, precisamente i quarti di finale con la Lazio di Marco Baroni. Simone Inzaghi potrebbe utilizzare solamente tre dei suoi consueti titolari, tra questi Federico Dimarco a causa degli infortuni di Carlos Augusto e Nicola Zalewski. La testa è a Napoli, le gambe a San Siro per una partita che in questo momento ha minore importanza.

Napoli-Inter, Spalletti descrive la partita

PARTITA – Tra coloro che guarderanno in maniera interessata il match c’è sicuramente il ct dell’Italia, ossia Luciano Spalletti. Ex sia di Inter che di Napoli, alla Rai ha detto: «È vero che l’Inter ha un trascorso che gli dà del vantaggio contro il Napoli. Ha un’abitudine maggiore a queste sfide, ha una squadra più esperta e tutto ciò gli dà la possibilità di entrare in campo con più sicurezza. L’Inter ha ha certezze ed è sicura di se stessa, ma il Napoli è forte e la partita sarà godibile».