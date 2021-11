Spalletti: «Inter-Napoli, noi sempre nel match. Avremmo meritato il pari»

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato anche della partita contro l’Inter nel corso della conferenza stampa in vista della sfida di Europa League in casa dello Spartak Mosca.

INTER-NAPOLI – Queste le parole sulla partita persa contro l’Inter da parte di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, nel corso della conferenza stampa in vista della sfida di Europa League in casa dello Spartak Mosca. «Ho detto che è mancato coraggio? No, non in generale, mi riferivo solo a un preciso momento della partita. Con l’Inter abbiamo giocato, contro una squadra fortissima, che con Inzaghi sta continuando a sviluppare un lavoro precedente. Abbiamo trovato un’Inter in salute e siamo stati sempre nel match. Abbiamo perso un po’ di controllo nella fase centrale. Ma, alla fine, c’è stata una grande reazione. Abbiamo avuto la vampata del volerci sperare ancora. E, se analizziamo l’ultimo pezzo di partita, avremmo anche meritato il pari. Parlavo di coraggio quando ci hanno pressato forte. Mi aspettavo qualche scelta fatta con più qualità, abbiamo il talento per farle, per fare scelte folli e fantasiose. A volte ci siamo accontentati solo di rompere la loro azione. Passa tutto da quando hai la palla. Solo nella fase centrale non siamo andati bene».

Fonte: Sport.Sky.it