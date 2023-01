Spalletti: «Inter e Milan difficili da affrontare, ma Juventus la più forte»

Dopo la vittoria per 0-2 del suo Napoli sulla Sampdoria, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN. Presentando già la prossima gara, quella contro la Juventus, paragonata anche a Milan e Inter.

LA PIÙ FORTE – Luciano Spalletti non ha dubbi. Quella contro la Juventus è la partita più difficile da affrontare per il suo Napoli. Queste le sue parole sui bianconeri e sulle altre pretendenti per lo scudetto: «Sarebbe stata temibile anche senza le 8 vittorie consecutive, anche se fosse stata come all’inizio. La Juventus è la squadra più difficile da affrontare. Insieme a Milan e Inter è una delle squadre più forti del campionato per composizione per rosa per qualità di calciatori per qualità dell’allenatore per forza societaria. Anzi, tra tutte direi che è la più forte».