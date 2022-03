Spalletti: «Inter e Milan devono concedere qualcosa, ma Napoli agganciato»

Spalletti ha commentato in conferenza stampa la vittoria per 1-2 del Napoli a Verona (vedi articolo). L’allenatore degli azzurri ritiene che i suoi possano ancora rincorrere Inter e Milan, peraltro essendo ora a +2 sui nerazzurri con due partite in più.

IL RISCATTO – Luciano Spalletti torna sulle sue parole alla vigilia di Verona-Napoli 1-2 (vedi articolo): «Corsa aperta? Avevamo detto che in caso di sconfitta sarebbe stata una partita fatale. Avevamo detto che sarebbe stata di facile lettura la situazione in base a questo risultato: se la vinci sei ancora agganciato e può ancora succedere di tutto. Per cui noi siamo dentro la possibilità di lottarci questo campionato, con questa vittoria qui. Naturalmente ti sei creato un po’ di difficoltà e probabilmente le squadre lì davanti a noi (Inter e Milan, ndr) debbono concedere qualcosa, però se sei bravo bravo può ancora dipendere tutto da te».