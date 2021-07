Spalletti: «Inter-Juventus del 2018? Ricevuti anche episodi a favore, mi fido»

Spalletti è stato presentato come nuovo allenatore del Napoli. In conferenza stampa, l’ex allenatore dell’Inter è dovuto tornare sulla famosa Inter-Juventus del 2018, che ancora solleva molte polemiche anche a distanza di anni. Queste le parole con cui l’ex allenatore dell’Inter ha provato a smorzare i toni.

RAPPORTO AMICHEVOLE – Inter-Juventus non finisce mai. Il match arbitrato da Daniele Orsato torna di nuovo a far discutere e Luciano Spalletti, all’epoca allenatore dell’Inter e oggi sulla panchina del Napoli, ha toccato l’argomento nella sua conferenza stampa di presentazione: «Mi sembra che ci sia stato anche un profondo cambiamento nella classe dirigenziale dell’AIA. Io ne conosco molti di questi arbitri perché sono abbastanza anziano (ride, ndr). Per me quindi diventa difficile andare a sindacare su quello che è stato un episodio. Nella mia carriera ne ho ricevuti anche a favore, non solo contro. Ho molta fiducia in generale, mi fido di chi c’è adesso. Sono quelli che mi hanno arbitrato anche quando ero calciatore. Con loro ho un rapporto molto amichevole, dentro la professionalità». Spalletti ha evitato di addentrarsi troppo nella questione, mantenendo una linea distaccata e concedendo fiducia alla nuova classe arbitrale. Di recente anche Maurizio Sarri è tornato a parlare della partita in questione (vedi dichiarazioni).