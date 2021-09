Spalletti: «L’Inter ha lavorato bene come società. Si vede la forza in campo»

Spalletti ha appena risorpassato l’Inter in classifica (vedi articolo), ma elogia la sua ex squadra. L’allenatore del Napoli, dopo lo 0-4 all’Udinese, ha parlato a DAZN di cosa si aspetta dalle rivali.

SFIDANTE – Luciano Spalletti, nonostante il Napoli sia a punteggio pieno, non alza l’asticella: «Ci sono squadre fortissime, perché poi il Milan è attrezzatissimo e ha questo gioco che ormai viene dall’anno scorso e lo ripropone tutte le volte. L’Inter, nonostante un paio di cessioni, ha lavorato molto bene come società e hanno cambiato queste pedine con altrettanti calciatori forti. Si vede come sta in campo, la forza del centrocampo dell’Inter. La nostra forza? Prima di tutto questo ambiente dove ci sentiamo assediati da questo amore per questi colori e questa squadra. Se riesci a coinvolgerli si alimenta e diventa forza per i calciatori, poi noi ne abbiamo di qualità. La squadra è sicuramente forte, però la strada è lunga e ci sono delle squadre fortissime».