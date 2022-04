Spalletti: «Inter e Milan? Non cambia niente ma ridotto possibilità col ko»

Inter e Milan hanno giocato ieri le loro partite contro Spezia e Genoa vincendo. In attesa del match di lunedì tra Napoli e Roma, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei partenopei, Luciano Spalletti.

CAMBIAMENTO – L’Inter ha vinto, il Milan pure. Per la lotta scudetto ora si aspetta il Napoli, in campo nel lunedì di Pasquetta contro la Roma di Jose Mourinho. Ecco un estratto della conferenza stampa di Luciano Spalletti con le parole riportate da IlNapolista. «Se le vittorie delle milanesi cambiano qualcosa? Noi non possiamo giocare le partite che hanno giocato ieri sera le nostre avversarie. Anzi, pensare di poterlo fare diventa pericoloso perché comporterebbe un dispendio di energie maggiore. Noi potevamo provare a non perdere la partita precedente però poi quella lì è andata. Naturalmente, per i numeri, riduce le nostre possibilità. Ma per quanto riguarda le nostre intenzioni non cambia niente perché noi dobbiamo andare a provare a vincere la partita qualunque sia il nostro avversario. Vincere con la Fiorentina cambiava qualcosa ma non ci siamo riusciti, loro sono stati bravi. Metteremo energie nella prossima».