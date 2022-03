Spalletti: «In cima con fatica, però dobbiamo saper gestire certe partite»

Luciano Spalletti in un’intervista rilasciata attraverso i canali ufficiali del Napoli, ha parlato del posto che si è ritagliato il Napoli in cima alla classifica insieme a Inter e Milan, sottolineando però la prestazione vista contro i rossoneri.

SFIDA AL VERTICE – Spalletti parla di Napoli-Milan e dello scontro al vertice: «Ci siamo ritagliati questa possibilità di stare in cima con tanta fatica, però non abbiamo retto la tensione. Saper gestire certe partite rientra nella capacità di essere campioni. Stasera non ci è riuscito e non abbiamo mostrato la nostra qualità. Però io sono qui e da domani dobbiamo ripartire…».