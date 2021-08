Spalletti: «Genoa, contro l’Inter non così male. Scudetto? 6/7 squadre»

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del suo Napoli contro il Genoa. L’ex tecnico nerazzurro ha analizzato la partita dei rossoblu persa per 4-0 contro l’Inter la scorsa settimana, per poi commentare il livello della Serie A in corso.

ESORDIO TRAPPOLA – Luciano Spalletti con il suo Napoli affronterà il Genoa, reduce dal 4-0 di San Siro contro l’Inter. Una partita su cui, secondo il tecnico, sarà meglio non fare affidamento: «Meglio non studiare quella partita. Troveremo una squadra diversa. La scorsa partita hanno trovato una squadra fortissima e penso che non abbiano nemmeno fatto così male se andiamo ad analizzare la prestazione».

CAMPIONATO EQUILIBRATO – Luciano Spalletti ha poi commentato il livello della Serie A, anche dopo l’addio di Cristiano Ronaldo: «Ci sono sei, sette squadre di livello superiore. Poi va dimostrato sul campo, sarà la rosa più forte a fare la differenza. Dipende tutto poi da molte cose. L’addio di Cristiano Ronaldo non penso che cambi gli equilibri perché ci sono altri campioni in Italia».