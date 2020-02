Spalletti: “Futuro? Fosse stato per me non avrei...

Spalletti: “Futuro? Fosse stato per me non avrei mai smesso! All’Inter…”

Spalletti – ospite degli “Italian Sport Awards”, evento dedicato ai migliori atleti della stagione calcistica 2018/2019 – ha parlato dell’avventura all’Inter, del raggiungimento della Champions League e del suo futuro. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da “Tutto Mercato Web”

PASSATO E FUTURO – Luciano Spalletti torna a parlare della sua avventura all’Inter in occasione degli “Italian Sports Awards”: «È stato un anno particolarmente intenso, una stagione per certi versi complicata. Forse è per questo che la classifica alla fine ha avuto anche più valore con il raggiungimento della Champions». Spalletti si dice pronto per una nuova esperienza, purché sia elettrizzante come le precedenti: «Pronto per un’altra esperienza? Fosse stato per me non avrei mai smesso. E’ facile parlare del mio futuro: ho bisogno di un’altra sfida come quelle degli anni precedenti. Vengo dallo Zenit, dalla Roma e dall’Inter, dove ci si doveva rimboccare le maniche per riuscire ad emergere da situazioni complicate».