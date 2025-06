Spalletti: «Io feeling con tutti, ho pure lisciato troppo!» Poi abbandona la sala stampa

Spalletti parla anche del rapporto con i giocatori della Nazionale, riferimento pure ad Acerbi dell’Inter. Poi abbandona la sala stampa.

FEELING CON I GIOCATORI – Durante la sua conferenza stampa dove ha annunciato l’addio dalla Nazionale, Luciano Spalletti ha risposto pure alla domanda sul rapporto con i giocatori. Il riferimento a Francesco Acerbi è quasi d’obbligo, ecco le parole di Spalletti: «Io il feeling l’ho trovato con tutti. All’inizio due-tre discorsi sull’appartenenza e sul nostro modo di pensare li ho fatti. Anzi io ho lisciato forse troppo. Sono andato sempre verso gli abbracci, verso il fatto di comprendere tante cose, di non poterli vedere, di essere meno ossessivo, più amico e rotondo nelle richieste di allenamento. Mi farebbe piacere se qualcuno ti ha raccontato qualcosa per telefono. Io voglio chiudere con una bella vittoria. Gli ho sempre detto che sono gli uomini giusti per portare questa regola che bisogna ci sia, di riuscire ad andare al Mondiale. Come si è visto delle complicazioni ci sono, di credersi più forti degli altri». Poi l’ormai prossimo ex CT della Nazionale italiana, che domani scenderà in campo contro la Moldova, alla domanda se qualcuno l’avesse tradito, fa una serie di nomi, tra cui quello di Gabriele Gravina per ringraziarlo, e lascia la sala stampa.