Nela: «Dimarco tra i migliori in assoluto. Ci abitua a gol e assist»

Anche questa sera in Israele-Italia Federico Dimarco è entrato nel tabellino, non però da marcatore. Ha fatto l’assist per Davide Frattesi, Sebino Nela ne parla in questo modo sulla Rai.

POSITIVO – L’esterno dell’Inter continua ad acquisire fiducia risultando decisivo con l’Italia. Contro Israele arriva l’assist per il compagno non solo azzurro, ma anche nerazzurro, Davide Frattesi. Sebino Nela elogia il giocatore: «Dimarco gioca più avanti di me, sta facendo bene con il suo club e in nazionale. Lui uno dei migliori in assoluto, fa gol e assist e ci ha abituato così. Prosegue il suo ottimo momento, con questo modulo è un calciatore ideale. Questi due ruoli, con Cambiaso dall’altra parte, diventano molto importanti per la nostra Nazionale. Il pallone di Dimarco taglia tutta la linea difensiva, è eccezionale. Lui lo sa fare molto bene, per il difensore è quasi impossibile prendere quella palla. Dimarco sa fare inoltre cambi di gioco incredibili, nonostante viene sempre sostituito intorno al 60′. A fine stagione fa 8-10 partite in meno».