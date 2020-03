Spalletti: “Coronavirus? Ha scelto l’avversario sbagliato, restiamo a casa!”

Luciano Spalletti, ex allenatore dell’Inter, attraverso i social richiama l’attenzione di tutti e si unisce alla “lotta” contro il Coronavirus nel nostro paese ma non solo.

GRIDO DI FORZA – Luciano Spalletti, ex allenatore dell’Inter – ma ancora sotto contratto – attraverso un post pubblicato nel suo profilo Instagram richiama l’attenzione di tutti a restare a casa a causa dell’emergenza Coronavirus, con un grido di forza: “Restiamo a casa a vaccinarci con l’amore per il nostro paese. Facciamo vedere a questo CVirus che ha scelto l’avversario sbagliato per fare carriera…”