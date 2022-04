Spalletti chiude con lo Scudetto: «Champions League il nostro obiettivo»

Spalletti, in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Sassuolo, si è tagliato definitivamente fuori dalla lotta Scudetto con Inter e Milan. La Champions League unico obiettivo tangibile per gli azzurri

OBIETTIVO CHAMPIONS LEAGUE − Spalletti si taglia fuori dalla lotta Scudetto con Inter e Milan focalizzandosi solamente su un altro obiettivo: «Siamo determinati a fare bene queste ultime 4 partite, visto cosa c’è successo anche nell’ultima trasferta di Empoli. Eravamo stati bravi a creare una chance importante ma non siamo stati in grado poi di sfruttarla. Siamo ancora in lotta per la Champions League ed è quello che volevamo all’inizio. Mi aspetto che la squadra abbia una reazione corretta per quello che ci è avvenuto. Nel calcio ce ne sono tanti di risultati che hanno ribaltato qualsiasi logica. Non possiamo portare la delusione della corsa Scudetto ad un livello tale da oscurare quello che era il nostro obiettivo ossia la lotta per la Champions League».