Spalletti: «Esposito ha le carte in regola per essere l’attaccante della Nazionale»

Luciano Spalletti, in diretta a La Domenica Sportiva, ha parlato del percorso di Sebastiano Esposito con la maglia dell’Empoli.

SENSIBILE – Luciano Spalletti, intervenuto negli studi di Rai 2 a La Domenica Sportiva dopo la vittoria della Juventus contro il Monza, ha parlato anche della stagione in corso di Sebastiano Esposito. L’attaccante ex Inter, che esordì proprio grazie a Spalletti, sta facendo una bellissima stagione con la maglia dell’Empoli. Queste le parole del CT della Nazionale italiana: «Ha grandissime chance per diventare l’attaccante della nazionale, conosce tanto bene il calcio. È uno che vede al di là mentre per altri vedono solo un muro davanti. Ha la sensibilità di toccare la palla, gli manca soltanto un po’ di motore perché anche fisicamente è uno che regge il colpo».