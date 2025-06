Spalletti in bilico? Gravina: «Confermato? Non posso dirlo. Ranieri straordinario»

L’Italia perde 3-0 contro la Norvegia nella sfida qualificazione al Mondiale. Luciano Spalletti ora rischia la panchina? Le parole del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ospite del Festival della Serie A in corso di svolgimento a Parma ha parlato del suo futuro.

PESO DELLA MAGLIA – Il presidente Gabriele Gravina nutre grande stima per Luciano Spalletti, ma riguardo il suo futuro resta molto vago, confermando però come la posizione del tecnico toscano sia in bilico. Il numero uno della FIGC, però, si sofferma a parlare dell’importanza della maglia della Nazionale: «I ragazzi dell’82 e del 2006 forse tecnicamente erano inferiori ad altre squadre, ma avevano voglia di dimostrare di essere italiani. Noi dobbiamo dimostrare questo, che l’Italia è l’Italia: dobbiamo rialzarci subito, non possiamo pensare che, per una caduta o per un incidente che dura da tempo, dobbiamo trovare alibi. È il metodo peggiore, e non è sbagliato solo nel calcio e nella vita. Conferma Spalletti? Non posso dirlo. Stiamo parlando: con grande senso di responsabilità dobbiamo trovare un modo di rilancio domani sera e poi dobbiamo arrivare nelle migliori condizioni per affrontare le ultime sei partite, sapendo che la Norvegia arriverà poi in Italia».

FUTURO IN BILICO – Gravina riguardo il possibile incontro con Spalletti per decidere il suo futuro: «Non c’è un appuntamento fissato per martedì, c’è un continuo contatto. Io parlo tantissimo con Luciano, abbiamo parlato ieri sera fino a tardi. Lui è una persona molto responsabile, gli faccio i complimenti. Oggi continueremo a parlare e poi vedremo cosa verrà fuori. Non lo escludo, ma penso sia non corretto. Noi abbiamo avuto diversi allenatori di campo, devi scegliere tutti con le proprie prerogative: Luciano ha particolarità, ma ha una nobiltà d’animo straordinari».

Eventuali nomi per il post-Spalletti

SU RANIERI – Ranieri allenatore della Nazionale dopo l’esperienza alla Roma? Gravina parla di questa possibilità: «Un abbraccio, sia Claudio sia sua moglie sono persone straordinarie. Dopo tanti anni di sacrifici, di tensioni, di soddisfazioni ha deciso di scegliere un altro percorso. Se è un nome? Ci sono tanti nomi, ma non è il momento dei nomi: è il momento di rispettare il nostro commissario tecnico».