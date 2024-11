Spalletti: «Barella è perfetto in quel ruolo. Frattesi? Da prateria»

Spalletti promuove il nuovo ruolo di Nicolò Barella come trequartista. Il tecnico della Nazionale ha commentato positivamente la sua partita. Poi cita anche Frattesi.

PERFETTO – In conferenza stampa, Luciano Spalletti parla di Nicolò Barella, in Belgio-Italia, schierato trequartista. Il CT ha commentato in questo modo: «Uno che si sa buttare oltre la linea difensiva da secondo attaccante, uno che c’ha il tiro da fuori per fare gol, per cui per quel ruolo lì è perfetto, è un po’ quello che avevo cercato prima con Pellegrini, che ha anche lui delle buone caratteristiche». Il vicecapitano dell’Inter ha giocato meravigliosamente nel nuovo ruolo, partecipando al gol decisivo di Sandro Tonali.

Spalletti elogia il centrocampo dell’Italia: non solo Barella

DA PRATERIA – Ancora Spalletti, stavolta, su tutto il centrocampo della Nazionale: «Frattesi e Tonali sono due giocatori da bandierina, due più da corsa, mi sembrano due cavalli da prateria. Abbiamo un centrocampo fortissimo dal punto di vista della qualità e del saper fiutare dove c’è bisogno da mettersi perché le squadre avversarie, si va a cercare questo uno contro uno e lo spazio devi saperlo intuire e vedere». Insomma, è un’Italia che piace. Ora ci sarà la Francia per chiudere da primi nel girone di Nations League.